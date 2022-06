Sandrine Rousseau moquée par Natacha Polony : Sa bourde n'est pas passée inaperçue

Sandrine Rousseau a-t-elle fait un excès de zèle ? Militante pour l'écriture inclusive, la politique féministe et écologiste qui a rallié la Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) a fait un discours vibrant pour remercier celles et ceux qui l'ont élue députée à la neuvième circonscription de Paris au cours des législatives de juin 2022. Durant son speech, elle a fait une faute de grammaire alors qu'elle souhaitait intégrer femmes et hommes à égalité dans son discours. Une bourde grammaticale qui n'a pas échappé à de nombreux fidèles de la langue française comme la chroniqueuse et journaliste Natacha Polony.

Pour célébrer sa victoire électorale devant les caméras à Paris et devant son équipe de campagne, Sandrine Rousseau a déclaré : "Bravo à vous pour la magnifique campagne que vous avez fait et faite! Je peux vous dire que tout le monde m'en parle." Cependant, cette phrase, même si l'on respecte l'orthographe inclusive, est fausse. Employé avec l'auxiliaire "avoir", le participe passé ne s'accorde jamais avec son sujet. Cependant, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci est placé avant le verbe. Il aurait donc fallu se limiter à dire : "La campagne que vous avez faitE", le COD étant le mot féminin singulier "la campagne".