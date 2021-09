Sandrine Rousseau, "une Greta Thunberg ménopausée" : "Ça manquait d'élégance" mais...

La primaire écologiste fait partie des actualités de la campagne électorale en vue de la présidentielle 2022. Le premier tour a placé Yannick Jadot en tête, suivi ensuite par Sandrine Rousseau. Qualifiée pour le second tour, l'économiste est de plus en plus sous les projecteurs des médias. Cependant, les propos tenus par le chroniqueur Guillaume Bigot ce 26 septembre 2021 sur CNews n'avaient pas de quoi la réjouir. Face aux réactions indignées, le politologue a dû concéder des excuses, en précisant son point de vue.

Dans la matinale de CNews retransmise sur Europe 1 ce dimanche, Thomas Lequertier a débattu des positions de celle qui a accédé au second tour d'EELV en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles l'habitué Guillaume Bigot. L'éditorialiste et directeur d'une grande école a ainsi déclaré, en toute décontraction : "Si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée. C'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg ménopausée. (...) Pardon, mais c'est une image ! Elle joue ça ! Elle surjoue ça ! Mais, en fait, c'est une femme intelligente. A mon avis, elle le fait à dessein. Même si elle est convaincue, elle force le trait. Elle augmente le son. Quand je dis Greta Thunberg, on voit bien, elle a des yeux comme des chouettes et elle débite des trucs ultra-violents en regardant face caméra. C'est un peu ce que fait madame Rousseau. Elle n'a pas le même âge, c'est ce que je voulais dire." Des propos qui ont fait immédiatement réagir sur Twitter, notamment la journaliste et élue parisienne Alice Coffin, soutien de Sandrine Rousseau.