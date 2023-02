Sara Mortensen "contrainte et forcée" : ce tournage qui s'est soldé par un licenciement brutal

Depuis le 8 février dernier, les téléspectateurs de France 2 ont rendez-vous chaque mercredi pour découvrir des épisodes inédits de L'Abîme, la nouvelle série à suspense de la chaîne réalisée par François Velle. Et ce 22 février, le grand final de la fiction est déjà attendu. Au casting, on retrouvera comme depuis le début Gil Alma et Sara Mortensen dans les personnages principaux. Ce fut là un nouveau projet excitant pour les deux acteurs, et notamment pour Sara Mortensen qui cherche toujours à se diversifier.

La jolie comédienne n'a toutefois plus besoin de prouver ses talents, elle qui incarne l'une des héroïnes d'Astrid et Raphaëlle depuis plusieurs années. Dans le passé, elle a prêté ses traits pendant sept ans à un autre personnage bien connu du grand public, celui de Coralie Blain dans Plus belle la vie. Malheureusement, Sara Mortensen en garde un souvenir mitigé. Et pour cause, son départ ne s'est pas vraiment fait dans les règles de l'art. Bien au contraire, en juin 2019, l'actrice était prise de court par son éviction brutale de la série.

Tu ne reviendras pas à Marseille

La raison selon elle ? Son emploi du temps qui devenait trop chargé au goût des scénaristes. "J'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas", expliquait-elle à l'époque. Au départ, une solution avait été néanmoins trouvée : celle de plonger son personnage dans un coma afin de justifier son absence du show. Mais, finalement, c'est son licenciement qui a été acté. "Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille", racontait-elle. Un gros coup dur pour Sara Mortensen qui a malgré tout décidé d'en profiter pour aller de l'avant. "J'ai envoyé un mail dans lequel j'explique que, contrainte et forcée mais la tête haute, je partais vers de nouvelles aventures".

Après ses déclarations, le producteur de Plus belle la vie s'était à son tour confié sur sa décision d'évincer son actrice. "Nous n'avions pas le choix. Je suis le premier déçu du départ de Sara. On sait tout ce que Coralie et la famille Bommel doivent à Sara. On avait conscience que ça allait être un problème, mais il n'y avait pas d'autre option", s'était-il défendu.