Diaporama : Sara Mortensen "contrainte et forcée" : ce tournage qui s'est soldé par un licenciement brutal

Dans le passé, elle a prêté ses traits pendant sept ans à un autre personnage bien connu du grand public, celui de Coralie Blain dans Plus belle la vie.

Malheureusement, Sara Mortensen en garde un souvenir mitigé. Et pour cause, son départ ne s'est pas vraiment fait dans les règles de l'art. Bien au contraire, en juin 2019, l'actrice était prise de court par son éviction brutale de la série.

" Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille ", racontait-elle en 2019.

