Sara Mortensen maman : un acteur de Plus belle la vie est-il le père de son fils ? Elle répond

On sait qu'elle est maman d'un grand garçon... mais c'est tout ! Et si vous espérez en découvrir davantage à propos de sa vie privée, plus particulièrement sur sa famille, il semblerait que ce soit peine perdue. Puisque Sara Mortensen est en couple avec Bruce Tessore, qui avait joué Nicolas Berger dans la série Plus Belle la Vie - elle incarnait, dans ce même programme, Coralie Blain -, beaucoup ont supposé qu'elle avait connu les petits bonheurs de la maternité à la suite de cette idylle. Ce qui ne pouvait pas être plus faux.

Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils

Interrogée à ce propos par Télé Star, Sara Mortensen a confirmé qu'elle était toujours amoureuse de Bruce Tessore, puisqu'elle n'hésite pas, après tout, à s'afficher à ses côtés. En revanche, ce n'est pas avec le comédien qu'elle a fondé sa petite famille. "Alors ça, c'est la magie d'Internet, souligne-t-elle. Je n'ai jamais dit nulle part que Bruce Tessore était le père de mon fils parce qu'il ne l'est pas. Ce sont des personnes mal informées qui ont répandu cette rumeur. Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils car il s'agit de ma vie privée." Le mystère s'épaissit, mais l'enquête continue...

Sara Mortensen, qui est aujourd'hui héroïne de la série Astrid et Raphaëlle, a trouvé l'amour en croisant la route de Nicolas Berger sur les plateaux de tournage de Plus Belle la Vie. S'il n'est pas le père de son fils, l'acteur participe tout de même activement à son éducation. C'est tous les trois, d'ailleurs, qu'ils avaient passé les divers confinements dus à la pandémie de Covid-19. "J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils, racontait-elle à l'époque à rtbf.be. On a la chance d'avoir un petit jardin, donc on a un petit extérieur, ce qui est quand même un luxe à Paris. On vit en cocon, même si c'est évidemment un peu anxiogène ce qu'il se passe partout dans le monde. On nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous, donc je prépare beaucoup à manger et je fais des travaux manuels." Avec un petit coup de pouce de Nicolas Berger, heureusement...