Sarah Fraisou au coeur d'une arnaque : la justice bientôt saisie

Il arrive souvent que des personnes mal intentionnées utilisent l'image des personnalités pour gagner de l'argent. Faustine Bollaert ou Laurence Boccolini peuvent en témoigner. Les candidats de télé-réalité ne sont pas épargnés. Récemment, Julien Tanti dévoilait une arnaque à ses fans. Et le mardi 7 juillet, c'est Sarah Fraisou qui a poussé un coup de gueule et a alerté ses abonnés ainsi que les entreprises qui souhaiteraient travailler avec elle pour des placements de produits.

Sarah Fraisou n'aurait probablement rien su si une victime ne s'était pas manifestée auprès d'elle. Sur Snapchat, la brunette de 27 ans a expliqué qu'une personne avait créé une adresse mail quasi similaire à la sienne pour extorquer de l'argent à une entreprise. "Il y a une marque qui s'est fait arnaquer de 4000 euros. Je tiens à adresser personnellement un message aux personnes qui font ça, car elles doivent me suivre. Vous n'êtes que des merdes. Certaines marques ont des petits budgets et vous vous permettez de leur demander de faire un virement de 4000 euros en leur disant que vous bookez des dates avec moi. La blague. Je suis choquée", a tout d'abord confié la petite amie d'Ahmed.

Sarah Fraisou est ensuite entrée dans les détails afin que d'autres marques ne se fassent pas escroquer à leur tour : "J'ai pris un community manager pour s'occuper de mes mails et tout. Je n'ai pas de soucis avec lui. (...) Mais des personnes ont créé une adresse mail quasi similaire à la mienne et ils arnaquent les gens comme ça. Faites tourner le mail que je vais vous montrer, c'est une arnaque."

Malheureusement, il était trop tard pour la victime. C'est en pleurs qu'elle a appelé Sarah Fraisou quand elle a découvert le pot aux roses. "Elle a mis de l'argent de son crédit en espérant avoir une collaboration avec moi. Je suis outrée. Celui qui a fait ça, on va le retrouver et il va rembourser. La personne va aller porter plainte bien sûr", a conclu l'ancienne candidate des Anges et de La Villa des coeurs brisés.