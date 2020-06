Julien Tanti millionnaire ? Il répond et crie à l'arnaque

Certaines personnes mal intentionnées n'hésitent pas à profiter de la notoriété de quelques célébrités pour gagner de l'argent. Jenifer par exemple a été victime d'une publicité mensongère. Une marque a voulu faire croire que la chanteuse avait perdu du poids grâce à ses gélules. Julien Tanti n'a pas été épargné et a dénoncé l'arnaque en question sur Snapchat, ce mardi 2 juin 2020.

Après avoir partagé quelques tendres moments avec son fils Tiago (2 ans), le candidat des Marseillais a confié que certains de ses fans étaient intrigués par une certaine application dont il serait à l'origine. Mais Julien Tanti l'assure, il n'a rien à voir là-dedans. "Je reçois pas mal de messages en ce moment à propos d'une application. Faites très attention, je n'ai pas d'application. Tout ça, c'est faux, c'est une arnaque. Si j'avais quoi que ce soit, je vous en aurais parlé", a-t-il déclaré.

L'époux de Manon Marsault a ensuite dévoilé un article évoquant l'application dont il était question afin qu'aucun de ses abonnés ne se fasse avoir. On peut ainsi découvrir que, selon le site, Julien Tanti a créé Spin Millions Casino, un "jeu unique et nouveau dans lequel vous pouvez gagner des millions d'euros chaque seconde, sans aucune stratégie ni talent". Un jeu qui l'aurait rendu millionnaire. Les personnes qui ont écrit le papier ont aussi mis une soi-disant citation de lui afin d'être encore plus crédibles. "Je vous le garantis, après avoir joué à mon jeu et gagné, vous quitterez immédiatement votre travail", peut-on lire notamment. Mais le beau brun, qui sera prochainement papa pour la deuxième fois, a mis ses fans en garde afin que plus personne ne télécharge ladite application.