Sarah Fraisou : Elle quitte le tournage de La Bataille des couples et charge la production

La Bataille des couples 3, c'est terminé pour Sarah Fraisou et son mari Ahmed. Les tourtereaux s'apprêtent à faire leur retour chez eux, en région parisienne, comme ils l'ont confié sur Snapchat le 26 novembre 2020.

La troisième édition de La Bataille de couples est actuellement en tournage. Le public retrouvera notamment Vivian Grimigni et sa nouvelle compagne Eva Ducci ou Raphaël Pépin et Tiffany. Sarah Fraisou et Ahmed ont également participé à cette saison mais ils ont fait leur départ plus tôt que prévu et ne l'ont pas caché à leurs abonnés Snapchat.

"Très très heureuse de rentrer chez moi. Mais très heureuse, vraiment. Et je vous rassure, on n'a vraiment pas été éliminés", a confié la brune de 28 ans qui a perdu beaucoup de poids alors qu'elle était en train de déjeuner avec son cher et tendre. Un peu plus tard, Sarah Fraisou a repris la parole pour en dire un peu plus sur ce départ surprise. "Si vous saviez comment on ferme notre bouche, on prend sur nous. (...) Je déteste quand on nous prend pour des cons parce qu'on n'est pas aussi bêtes que ça. Clairement si on se met à parler, vous allez être choqués comme nous on l'a été. Là je vous parle à tête reposée, j'ai pleuré, j'ai pété un plomb. Mais parce que je déteste être prise pour une vraie conne. La Bataille des couples... Je me rappellerai de ce programme mais pas pour les bonnes raisons. Mais attention, pas des candidats. De nos potes on n'est vraiment pas déçus. C'est la mécanique qui nous dérange. Je dis ça, je dis rien", a-t-elle poursuivi.

Malheureusement, ses fans n'en sauront pas plus pour le moment. Mais connaissant le caractère parfois volcanique de Sarah Fraisou, il se pourrait que sa langue se délie rapidement.