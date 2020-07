Sarah Jessica Parker, 55 ans : au top en maillot, sortie remarquée à la plage

Le confinement levé, des millions de Français ont hâte de profiter de leur liberté retrouvée en vacances. Elles ont déjà commencé pour Sarah Jessica Parker. En maillot de bain, l'ex-héroïne de Sex and the City se dore la pilule et bouquine à la plage.

C'est aux Hamptons, près de New York où elle réside, que Sarah Jessica Parker se repose ! L'actrice de 55 ans y a été aperçue le 21 juin dernier, profitant d'un après-midi ensoleillé avec son mari Matthew Broderick.

Habillé d'un maillot noir et d'une chemise blanche, SJP n'est pas allée dans l'eau mais elle s'en est approchée. Allongée sur le sable, elle a poursuivi sa lecture du livre The Margot Affair, de l'auteur Sanaë Lemoine. Ainsi, elle lance le bal estival des stars en vacances. Comme Sarah Jessica Parker, les autres feront de courts déplacements à cause de la menace du coronavirus, toujours présente.

Avant le début du confinement, Sarah Jessica Parker avait annoncé ses premiers pas à Broadway, au côté de son mari, dans la comédie musicale Plaza Suite. Les représentations devaient commencer le 13 mars dernier et durer 17 semaines, un projet annulé à cause de la pandémie de Covid-19 et du confinement. Le virus a affecté la communauté de Broadway, depuis la mort du comédien Nick Cordero.