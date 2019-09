Sarah Jessica Parker : Très heureuse du projet qui l'attend avec son mari

À 54 ans, Sarah Jessica Parker fourmille de projets. L'ancienne star de la série culte Sex and the City va monter sur scène à Broadway, l'an prochain. Elle sera accompagnée de son mari, le comédien Matthew Broderick. Elle a donné des détails sur Instagram.

Sur son compte suivi par 5,7 millions d'abonnés, Sarah Jessica Parker a posté une photo d'elle et de son époux avec un message dévoilant les dessous de leur collaboration artistique. "Un classique de la comédie américaine. Un auteur de légende. Un acteur que je vais aimer sur scène et en dehors. Deux acteurs, six rôles. La comédie de Neil Simon sur l'amour, le mariage, les enfants et tout l'absurdité et le chagrin que cela peut engendrer dans la suite 719. Plaza Suite est de retour à Broadway. Avec à l'affiche Matthew Broderick et sa femme. Sous la direction de John Benjamin Hickey. J'ai l'impression d'avoir attendu cela toute ma vie", a-t-elle commenté.

Le spectacle, adapté d'une pièce de 1968, se jouera dès le 13 mars 2020 et pour dix-sept semaines, au Hudson Theatre. Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick n'ont joué qu'une seule fois ensemble sur scène, en 1996, pour la pièce How to Succeed in Business Without Really Trying, qui avait valu au comédien de gagner un Tony Award.

Depuis la fin de Sex and the City – aucun troisième film n'est possible au vu de l'embrouille avec Kim Cattrall –, Sarah Jessica Parker ne s'est pas tourné les pouces. Elle a retrouvé un premier rôle dans la série Divorce, s'est lancée dans les chaussures et dans le vin !

Pour rappel, l'actrice et son mari sont les parents de deux adorables petites filles, les jumelles Marion Loretta Elwell et Tabitha Hodge, nées le 23 juin 2009 par mère porteuse.