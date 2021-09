Sarah Jessica Parker effondrée par la mort de Willie Garson : elle sort enfin du silence

"C'était insupportable." Tels sont les premiers mots de Sarah Jessica Parker quand elle évoque la mort de son ami Willie Garson, décédé le 21 septembre 2021 à seulement 57 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Sous le choc depuis cette terrible annonce, l'actrice a finalement rendu hommage à son partenaire de tournage préféré sur Instagram.

En légende de plusieurs clichés où ils apparaissent très proches, la star de Sex and The City écrit : "Parfois, le silence est une déclaration. De la gravité. De l'angoisse. De l'ampleur de la perte d'une amitié de plus de 30 ans. Une véritable amitié qui a permis les secrets, l'aventure, une famille professionnelle partagée, la vérité, les concerts, les voyages en voiture, les repas, les appels tard dans la nuit, une dévotion mutuelle à la parentalité et toutes les peines et les joies qui l'accompagnent, les triomphes, les déceptions, la peur, la rage et les années passées sur les plateaux (plus particulièrement dans l'appartement de Carrie) et à rire tard dans la nuit en tant que Stanford et Carrie, et Willie et SJ."

Acolytes dans la série Sex And The City, celui qui incarnait Stanford Blatch avait aussi joué dans les deux films Sex and the City : Le film et Sex and the City 2 (en 2008 et 2010). "Willie. Tout ce qui te concerne va me manquer. Et je reverrai nos derniers moments ensemble. Je relirai chaque texto de tes derniers jours et je mettrai par écrit nos derniers appels", écrit avec beaucoup de mélancolie la femme de Matthew Broderick. "Ton absence est un cratère que je remplirai avec la bénédiction de ces souvenirs et de tous ceux qui sont encore dans les recoins et qui n'ont pas encore fait surface."