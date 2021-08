Scarlett Johansson : Un sosie fait sensation sur les réseaux sociaux !

De son côté, Scarlett Johansson a récemment agrandi sa petite famille ! Le 18 août dernier, elle a en effet donné naissance à son deuxième enfant, un garçon, le premier né de son histoire d'amour avec Colin Jost. Le papa avait annoncé l'heureuse nouvelle en écrivant sur Instagram : "Ok ok on a eu un enfant. Il s'appelle Cosmo. Nous l'aimons énormément. Nous vous remercions de respecter notre intimité."

Cosmo a une grande soeur puisque Scarlett Johansson est aussi maman d'une petite fille de 7 ans prénommée Rose Dorothy et née de son deuxième mariage avec le Français Romain Dauriac.

Scarlett Johansson et Colin Jost ont officialisé leur histoire d'amour en 2017. Ils se sont fiancés en 2019 puis mariés à l'automne 2020, dans la plus grande discrétion. Il s'agit de la troisième union de Scarlett, qui fut l'épouse de Romain Dauriac entre 2014 et 2017 et de Ryan Reynolds (aujourd'hui remarié à Blake Lively et papa de trois filles) entre 2008 et 2011.