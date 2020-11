Sean Connery : Une séquence très gênante ressurgit après sa mort

La mort de Sean Connery a suscité une vive émotion. Celui qui restera à jamais le premier acteur à avoir interprété James Bond s'est paisiblement éteint dans la nuit du 30 au 31 octobre 2020, dans sa maison de Nassau, aux Bahamas. L'acteur avait 90 ans et se trouvait aux côtés de celle à qui il était marié depuis quarante-cinq ans : l'artiste-peintre française Micheline Roquebrune.

Lundi 2 novembre 2020, Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, est revenue sur la mort de Sir Sean Connery, Ambre Chalumeau proposant une chronique dans laquelle des images remontant à plusieurs années ont été proposées et ont suscité une vive réaction sur Twitter. Ambre Chalumeau a choisi de les intégrer à sa chronique parce qu'elles ont ressurgi sur les réseaux sociaux peu de temps après le décès de Sean Connery.

L'acteur écossais y est présenté lors d'une interview réalisé en 1987, année durant laquelle il avait présidé la cérémonie des César et avait reçu un prix d'honneur, récompensant l'ensemble de sa carrière. "Ce n'est pas dramatique de gifler une femme de temps en temps. Je ne changerai pas d'avis. Je ne pense pas que ce soit si grave. Je pense que cela dépend entièrement des circonstances et si cela est mérité. Dans ces-là, je pense que c'est tout à fait légitime (de 'donner une bonne gifle', ndlr)", a ainsi déclaré Sean Connery, face à la journaliste, effarée et sans voix, qui l'interviewait.

"Alors je suis désolée, ça ne me fait pas plaisir du tout non plus d'avoir découvert que le père d'Indiana Jones était un sale con avec les femmes. Moi je l'aimais bien, Sean Connery. Mais comme beaucoup de stars de cette époque, il est une icône ambivalente, un acteur culte aux opinions très nauséabondes", a commenté Ambre Chalumeau après la diffusion de ces images.

Ces images d'archives qui mettent mal à l'aise, surtout par leur diffusion juste après la mort de l'acteur.