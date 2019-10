Seann William Scott : L'identité de sa charmante épouse révélée

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions d'admirateurs. Ceux de Seann William Scott ont récemment appris qu'il s'était marié, dans le plus grand secret. L'identité de son épouse, jusque-là inconnue, a enfin été révélée...

"Pour vivre heureux, vivons cachés !" Seann William Scott a appliqué le fameux dicton à sa vie amoureuse en masquant l'identité de sa compagne, qu'il avait simplement décrite comme "une super fille" à Us Weekly. Un autre site, Page Six, l'a dévoilée. L'heureuse élue s'appelle Olivia Scott (née Korenberg) et a adopté le nom de famille de son mari.