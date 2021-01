Secret Story - Des drames et des affaires étouffées : "La drogue, c'était un fléau"

Mardi 12 janvier 2021, Cyril Hanouna est revenu sur le scandale qui éclabousse la production des Anges dans Touche pas à mon poste. L'animateur recevait pour l'occasion autour de sa table Raphaël Pépin pour tenter d'y voir plus clair dans l'affaire qui oppose le maire de la Réunion et les candidats Ricardo et Nehuda après qu'une bagarre a éclaté dans un restaurant. Le débat a alors rapidement viré vers la consommation de drogues et d'alcool récurrente sur les tournages d'émission de télé-réalité, ce qui expliquerait certains comportements violents. Une réalité que connaît bien Benjamin Castaldi, lui qui a présenté plusieurs années Secret Story.

D'après lui, il s'agissait déjà à l'époque d'un "fléau" connu de tous. "C'était un fléau chez nous lors de Secret Story, parce qu'effectivement !", a-t-il révélé. Et pour lui d'avouer qu'il était monnaie courante de fermer les yeux sur ce problème. "On a eu de gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément la puissance des réseaux, mais il y a eu des drames qui se sont noués à cause de l'alcool !" Benjamin Castaldi va même plus loin en se souvenant des astuces utilisées pour importer de la drogue dans le jeu. Autant de détails inquiétants qui auraient poussé la production de l'emblématique programme de TF1 a finalement réagir, comme en ne proposant "qu'une bouteille par soirée" aux candidats ou encore en contrôlant davantage les candidats. "La drogue aussi, c'était un fléau, on ne va pas se mentir ! Même sur Secret, on a démantelé des réseaux puisqu'ils faisaient passer de la came dans les cols de chemise !", a fait savoir le complice de Cyril Hanouna.

Des propos qu'il avait déjà tenus en 2019, toujours dans Touche pas à mon poste, et qui n'avaient alors pas surpris Émilie Amar, une ex-candidate de Friends Trip et des Anges, présente sur le plateau ce soir-là. Cette dernière admettait même : "La production savait qu'on prenait des drogues. Le staff nous accompagnait pour aller chercher nos drogues." De quoi toujours plus entacher l'image de la télé-réalité.