Secret Story : Que devient Yoann, l'ex de Capucine Anav, 10 ans après ?

En 2012, TF1 lançait une sixième édition de son émission d'enfermement à succès, Secret Story. Ils étaient vingt candidats à intégrer le jeu et espérer aller au bout. Finalement, c'est Nadège Lacroix qui est ressortie grande gagnante. Mais d'autres personnalités se sont imposées dans la Maison des secrets à l'instar de Thomas Vergara, Julien Sznejderman, Audrey Mazens, Fanny Maurer ou encore Capucine Anav. Cette dernière avait débarqué avec ses deux ex-compagnons, Alexandre et Yoann. Dix ans plus tard, chacun a pris un chemin différent.

Yoann avait 21 ans à l'époque de sa participation à Secret Story. Aujourd'hui, il est âgé de 31 ans. Et si son ex-amoureuse Capucine Anav s'apprête à se marier avec son charmant Victor et a fonder une famille, de son côté, le charmant trentenaire aux yeux bleus semble célibataire. En effet, sur ses réseaux sociaux, pas une trace d'une éventuelle compagne. Toutefois, il s'affiche joyeux aux côtés de jeunes enfants... qui ne sont pas les siens ! En légende, Yoann prend soin de préciser qu'il joue les "tonton Yoyo" avec ses neveux et nièces. Toutefois, il avoue songer à un jour devenir père. Alors qu'une internaute indique en décembre 2020 avoir hâte de le voir auprès de ses propres enfants, Yoann réplique : "N'hésite pas à me trouver la mère porteuse." Peut-être que depuis il a trouvé celle qui endossera ce rôle...