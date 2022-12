Secret Story : Une candidate emblématique est déjà enceinte de son deuxième enfant

C'est en janvier 2021, qu'Audrey officialisait sa première grossesse, pour le moins inattendue. Mais rapidement, les choses avaient mal tourné. Contrainte de rester alitée (car atteinte du syndrome de lacomme) pour préserver sa santé et celle de son bébé, l'ancienne candidate de télé-réalité n'avait pas spécialement bien vécu ces neuf mois de gestation. À son grand désespoir, elle avait même été contrainte d'annuler son mariage, trois semaines à peine avant la tant attendue cérémonie. Les deux tourtereaux avaient alors dû reporter la cérémonie de quelques semaines et s'étaient finalement mariés dans la plus stricte intimité, sans invités et sans festivités.

Le 22 juillet 2021, la jeune femme avait finalement accouché de sa fille, par césarienne. "Voici Lumi, (prononcé Loumi qui veut dire 'neige étincelante'). Elle est née hier à 13h21 et pèse 2,560 kilos. Nous n'avons pas encore décidé de poster ou non de photo de Lumi. On se concertera les prochains jours", expliquait-elle alors sur Instagram. Depuis, la jeune femme montre régulièrement le visage de sa merveille.