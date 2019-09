Ségolène Royal et Valérie Trierweiler réunies pour Jacques Chirac

Les chemins de Ségolène Royal et Valérie Trierweiler ne se croisent qu'en de rares occasions. Les obsèques de Jacques Chirac en font partie.

À 12h, le cercueil de l'ancien président de la République décédé le 26 septembre 2019 est arrivé à l'église Saint-Sulpice, après la cérémonie militaire organisée en son honneur aux Invalides dans la matinée, en présence d'Emmanuel Macron. Sous les applaudissements des milliers de personnes amassées devant l'église du 6e arrondissement de Paris, le cercueil drapé de bleu-blanc-rouge et porté par les anciens officiers de sécurité de Jacques Chirac est entré. Son épouse Bernadette Chirac était absente "en raison de sa santé ", comme l'a précisé Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, qui a célébré le service solennel.

Tout comme Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy accompagnés de leurs épouses respectives, Brigitte Macron et Carla Bruni-Sarkozy, François Hollande a assisté aux obsèques de Jacques Chirac. L'ancien président de la République y a croisé deux femmes qui ont occupé une place importante dans sa vie personnelle : ses ex-compagnes Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Sa compagne actuelle, Julie Gayet, était quant à elle absente.

Ségolène Royal avait été la ministre de la famille et de l'enfance de Jacques Chirac comme elle l'avait rappelé dans son message en hommage à l'ancien président publié sur Twitter le jour de sa mort. "Ministre de la famille et de l'enfance de Jacques Chirac. Président, je voudrais rendre hommage à son incomparable courtoisie et confiance malgré la cohabitation. Mes condoléances les plus attristées à sa famille", avait publié Ségolène Royal.