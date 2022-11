Sélection de nos 3 calendriers de l'Avent beauté favoris pour attendre Noël

Achetez le calendrier de l'Avent vernis et soins des ongles Essie pour 49,99 € sur Amazon

Vous allez donc retrouver 24 vernis à ongles et soins manucure pour des ongles sublimes à l'approche et durant les fêtes. Ce sont en effet 9 vernis grand format au séchage rapide et au fini professionnel et 10 versions mini qui n'attendent que d'être déballés. Des produits qui n'abîment pas vos ongles et ne s'écaillent pas au bout de quelques heures. Et fini les irrégularités, les couches sont ultra lisses, brillantes et homogènes. Presque une révolution !

Côté teinte, des couleurs profondes de bleu intense, rose barbie ou encore marron chocolat viendront sublimer vos mains en un claquement de doigts ! Pour compléter le tout, 5 produits de soin comme le dissolvant Good as Gone préserveront vos ongles tout en douceur. Et ces produits se subliment en plus d'un calendrier coloré au décor de montagne traversé par un train... en vernis. Fun et esthétique !