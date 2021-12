Selena Gomez montre son nouveau tatouage, les internautes perplexes

"On a besoin d'un gros plan !! J'ai besoin de voir le dessin en détail", "Qu'est-ce que c'est ?", "C'est quoi ? Il nous faut des réponses", ont commenté les abonnés de Bang Bang et fans de Selena Gomez. Tous essayent de deviner le motif que la superstar s'est fait tatouer. S'agit-il d'un capteur de rêves, d'une rose qui saigne, d'un sacré coeur, d'un visage ou même d'un loup ? Pour l'heure, ni Selena ni Bang Bang n'ont donné de réponse.

La jolie brune est une passionnée de tatouage. Bang Bang est son tatoueur attitré. C'est aussi qui lui a dessiné des mains jointes en position de prière sur la cuisse gauche, en mémoire de sa transplantation subie en 2017.

Cette opération est revenue dans l'actualité à cause d'une vidéo mise en ligne par Selena Gomez sur TikTok. Elle a posté une vidéo de la docteure Dawn Bantel, qui définit le seuil d'alcool par semaine chez les hommes et les femmes. "Le Centre de Prévention et de Contrôle des Maladies fixe la consommation excessive d'alcool à 15 verres ou plus par semaine chez les hommes et 8 ou plus par semaine chez les femmes", explique la naturopathe. Selena s'est filmée en train de faire la moue en écoutant ces mots, comme pour dire qu'elle buvait plus de 8 verres d'alcool par semaine. En voyant sa réaction, une personne a noté le commentaire suivant : "Donc l'une de tes meilleures amies te donne son rein et toi, tu continues à boire excessivement. Bordel Selena."