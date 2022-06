Selena Gomez : Somptueuse en robe fendue, sortie remarquée pour la saison 2 d'Only Murders in the Building

Tous les projecteurs étaient braqués sur Selena Gomez, ce lundi 27 juin à Los Angeles. Alors qu'elle était venue assister à l'avant-première de la deuxième saison de la série Only Murders in the Building dans laquelle elle tient un rôle, la star américaine s'est mise sur son 31. Elle a foulé le tapis rouge dans une robe scintillante, très sexy et fendue à la cuisse. Une tenue signée Michael Kors à couper le souffle, complétée par une coiffure ainsi qu'un maquillage impeccables.

L'actrice vue notamment dans Spring Breakers a habitué ses fans, depuis de nombreuses années, à faire sensation grâce à ses tenues très glamour. Le 14 mai dernier, elle arborait ainsi une robe bustier et fendue avec une paire d'escarpins estimée à 465 euros lors de sa première performance en tant qu'animatrice de l'émission Saturday Night Live. En mars, c'est à l'occasion de la 27e cérémonie des Critics Choice Awards que l'actrice de 29 ans retenait l'attention des caméraman en portant une magnifique robe rouge et moulée.

Selena Lagaffe

Mais ses apparitions lors de grands événements ne se passent pas toujours comme prévu. En effet, elle se souviendra probablement pendant longtemps de sa bourde commise au Met Gala de 2018. "Je me suis mis une crème auto-bronzante et c'était très beau et très égal. Je bronzais de plus en plus au fil de la soirée, et je ne l'avais pas remarqué. Je me retrouve donc au Met Gala, un des événements les plus prestigieux, je marche en essayant d'être toute belle. En m'asseyant, je regarde une photo de moi, et j'étais toute orange !" avait-elle raconté dans le magazine Vogue l'année dernière. Ce qui n'est sans doute rien à côté de sa chute sur le tapis rouge des SAG Awards.

Depuis, aucune gaffe à signaler pour l'actrice. Simplement des apparitions très soignées dans des tenues souvent sensationnelles, dont celle de lundi. La jolie brune était donc venue faire la promotion de Only Murders in the Building, aux côtés de Steve Martin et Martin Short, deux autres éléments forts du programme. Cette série, diffusée sur la plateforme Disney +, a connu un véritable succès pour sa première saison.