Selena Gomez : Son tout premier baiser désastreux avec un célèbre acteur...

Selena Gomez, Cole et Dylan Sprouse ont fait les beaux jours de Disney Channel. Une grande époque de la télévision jeunesse marquée par ces fabuleuses séries que sont les Sorciers de Waverly Place, La vie de palace de Zack et Cody et sa déclinaison La vie de croisière de Zack et Cody. Pour évoquer la sortie de son nouvel album Rare, et au passage pour revenir sur cette partie de son adolescence, l'artiste américaine a accordé une interview au Kelly Clarkson Show, le 7 mars 2020.

Selena Gomez y raconte être revenue dans sa maison d'enfance, où elle avait écrit être "amoureuse de Cole Sprouse" sur un placard de sa chambre. Un morceau d'histoire jamais effacé par le nouveau propriétaire de la demeure. En effet, adolescente, Selena avait un énorme crush sur l'acteur. "J'étais obsédée par cette série [La vie de palace de Zack et Cody, NDLR] et je croyais qu'on allait être ensemble un jour dans notre vie", raconte la chanteuse américaine.

Son rêve allait pourtant être sur le point de se réaliser. Présente pour tourner un épisode de la série en tant que guest star, elle avait même l'opportunité d'embrasser son crush. "Et puis j'ai tourné dans la série, mais j'ai embrassé son frère Dylan et je n'ai pas pu lui faire de bisou", poursuit-elle. Si seulement elle avait pu embrasser Cole, sa vie d'adolescente aurait pu connaître son apogée. "En plus c'était mon premier baiser, c'était l'un des pires jours de ma vie", ajoute-t-elle.

Une drôle de confidence qui a poussé Cole Sprouse à réagir. Sur Instagram, il a tagué son frère dans le commentaire suivant : "Dylan, je peux dire avec certitude qu'aucune fille n'a jamais dit ça à propos de moi." Rappelons que Dylan Sprouse est en couple avec le mannequin Barbara Palvin et Cole Sprouse partage la vie de Lili Reinhart, rencontrée sur le tournage de Riverdale (Netflix). Selena Gomez, elle, est toujours célibataire.