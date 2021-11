Senna (Secret Story) en couple avec une charmante blonde, "sosie" de son ex Amélie Neten !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Leur histoire d'amour est née devant les caméras de "Secret Story". Les téléspectateurs ont assisté aux prémices de leur relation, aux disputes du couple puis finalement à la rupture. Aujourd'hui, Senna et Amélie Neten ont chacun pris des chemins différents. Le grand brun est en couple, et sa nouvelle compagne a des airs de son ex...

Il y a maintenant onze ans, Senna faisait ses premiers pas de candidat de télé-réalité. En 2010, il participe à la quatrième saison de Secret Story, sur TF1. Si l'édition a été remportée par Benoit Dubois, le charmant métis a lui aussi marqué les téléspectateurs, notamment par ses amours. Arrivé dans la Maison des secrets avec ses deux ex-compagnes Coralie et Stéphanie Clerbois, il en est ressorti en couple avec Amélie Neten. Les amoureux s'étaient séparés peu après et aujourd'hui Senna n'est plus un coeur à prendre. Discret depuis sa toute dernière apparition télévisée dans la neuvième saison des Anges de la télé-réalité en 2017, l'ancien candidat devenu couvreur publie par moment quelques photos sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'il prend la pose avec son fils Isaïah, désormais âgé de 7 ans ! Mais ce n'est pas tout : Senna s'affiche également avec sa nouvelle compagne. Il s'agit d'une jolie blonde aux yeux clairs portant à merveille le carré court. "Paris avec ma crème", écrit-il en légende d'un selfie avec sa belle, installé en terrasse dans la capitale. En commentaires de certaines photos, des internautes croient voir une ressemblance avec Amélie Neten ! "C'est son sosie", peut-on lire.

D'après nos informations, l'élue du coeur de Senna se prénomme Ange, elle est coiffeuse de métier et tient un salon en Belgique. Si elle ne s'affiche que très peu, la jeune femme a partagé sur ses réseaux sociaux une photo avec Senna, le petit Isaïah... et un deuxième petit garçon qui pourrait, peut-être, être son fils né d'une précédente relation. Une idylle qui dure depuis quelques mois puisque le couple a pris la pose sur le compte Instagram de Senna pour la première fois en août dernier. Mais la relation amoureuse a moins de deux ans puisqu'en octobre 2019, sur Facebook, Senna prenait la pose en pleine session shopping, essayant un pantalon jaune. "Un peu trop jaune cocu, non ? Ça va, je suis célibataire je peux me le permettre", avait-il écrit avec humour. Et alors qu'en commentaire une internaute lui demandait pourquoi il n'avait pas trouvé l'amour, il avait répliqué en indiquant être "invivable". Rappelons qu'après son histoire avec Amélie Neten, Senna s'est mis en couple avec Elodie, maman de son petit Isaïah. La romance s'est mal finie puisque la jeune femme a accusé son ex-compagnon de violences.