Senna (Secret Story) papa célibataire : rare photo avec son fils, sa "copie conforme"

Senna Hounhanou est de retour sous le feu des projecteurs à l'occasion d'une interview pour Gossip Room. Après avoir fait une révélation sur son ancien couple avec Amélie Neten ou avoir évoqué sa reconversion, le candidat révélé dans Secret Story (TF1) en 2010 a parlé de sa vie amoureuse mais aussi de son fils qui a bien grandi.

Aux dernières nouvelles, Senna était en couple avec une belle blonde prénommée Ange qui était, selon les internautes, le sosie d'Amélie Neten. Mais depuis, sa situation amoureuse a changé. L'ancien candidat de télé-réalité est en effet de nouveau un coeur à prendre comme il l'a confié à nos confrères de Gossip Room. "Je suis célibataire en ce moment. Après, ça ne doit pas être évident de se mettre en couple avec moi parce que j'ai toujours cette image qui me colle un peu à la peau. (...) Ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour pour l'instant. Je me dis que je vis au jour le jour", a-t-il expliqué.

Senna se consacre donc entièrement à son fils Isaïah, fruit de son ancienne relation avec Elodie Carnevali. Le petit garçon est aujourd'hui âgé de 8 ans et il a changé la vie de son papa. "Ca m'a beaucoup apporté. Ca m'a apporté une stabilité", a-t-il précisé.

Depuis qu'il est devenu père, il prend soin de préserver sa merveille. Mais le 1er août dernier il a dévoilé une très rare photo d'Isaïah et lui sur son compte Instagram. On peut y découvrir Senna en train de faire la grimace. Il a une main posée sur l'épaule de son fils, qui le regarde avec le sourire. Un cliché complice que les internautes ont beaucoup apprécié. "Trop chou", "adorable photo", "on adore", "il est beau", "le portrait craché de son père", "Magnifique. Ta copie conforme", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires. Des compliments qui sont allés droit au coeur de Senna qui n'a pas manqué de les remercier.