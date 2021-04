Séverine Ferrer outrée : invitée de restaurants clandestins, elle dénonce preuve à l'appui

Le scandale autour des diners clandestins du collectionneur Pierre-Jean Chalençon - des pratiques qu'il continue de démentir malgré plusieurs preuves et alors qu'une enquête a été ouverte - a mis en lumière ce qui était un secret de polichinelle : il est possible de dîner à plusieurs dans des établissements fermés au grand public. Séverine Ferrer peut en témoigner.

Dans la story de son compte Instagram, lundi 5 avril 2021, l'animatrice devenue comédienne et patronne d'une agence de mannequins enfants a mis les pieds dans le plat en révélant des captures d'écran de conversations tenues par une personne de son entourage lui proposant clairement d'aller dîner dans un restaurant clandestin. "Hello chère Séverine. Tu me dis si tu veux aller au restaurant un soir prochain avec moi et quelques comédiens !!!!! Pace è salute !", lui a ainsi envoyé un proche. Réponse stupéfaite de l'intéressée : "On n'est pas en confinement ?" A en croire son interlocuteur, "pas du tout !". Visiblement il n'a pas eu le mémo autour de la fermeture des restaurants, des contraintes sanitaires et du couvre-feu. Ce n'est pas comme si le pays vivait une troisième vague de Covid-19 et affichait déjà plus de 96 000 morts au compteur...

Visiblement habituée à dîner de manière clandestine - même le chef Michel Sarran a admis avoir reçu une offre pour organiser des repas pour seize personnes et apporté un refus catégorique - cette personne a reproposé une invitation à Séverine Ferrer. "Hello, es-tu disponible pour aller dîner au restaurant ce samedi 3 avril ? Bises", a-t-elle reçu. Nouvelle réponse ferme de l'ancienne star de Fan 2 : "Je te remercie mais je respecte le confinement, j'ai trop envie de retravailler." Pas vexée pour un sou, la personne avec qui elle échangeait lui a alors fait savoir qu'il irait au restaurant avec quelqu'un d'autre. "Nous ne sommes pas prêts d'en finir !!!", a ajouté avec lucidité l'ancienne star de télé.