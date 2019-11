Shake (Qui veut épouser mon fils) victime de racisme : il raconte

Shake, candidat de la saison 4 de Qui veut épouser mon fils ? (2015) est sous le choc. Dans la journée du 21 novembre 2019, le jeune homme de 29 ans a été victime de racisme. Une mésaventure racontée à ses abonnés en story Instagram.

"Pour la première fois de ma vie, j'ai été victime de racisme. Ça m'a choqué. Je n'ai plus les mots. A part fils de ****", a tout d'abord écrit Shake. Il a ensuite souhaité dévoiler tous les détails de la scène : "Je travaille dans un magasin et j'ai pris en charge un SAV. Et quand, au téléphone, on me dit 'le putain de chinois m'a dit que ça allait se faire dans la semaine', ça m'a touché. Ce n'était plus moi au téléphone, mais le chinois."

Très vite, Shake a tenté de passer outre et de pardonner à son correspondant afin de lui donner "une belle leçon de vie". Heureusement, il a pu compter sur ses fils pour lui redonner le sourire et oublier ce gros moment de malaise et d'injustice.

Rappelons que Shake et sa compagne, dont on ne sait pas grand chose, sont les heureux parents de deux petits garçons prénommés Noevan (né le 25 février 2017) et Kenzo (né le 5 mai 2019). Régulièrement, le jeune papa dévoile des photos de ses merveilles sur les réseaux sociaux. Le 6 octobre dernier, par exemple, c'est un instantané du benjamin, tout sourire, qu'il a souhaité partager, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.