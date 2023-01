Shakira "dévastée" : la chanteuse a fait une horrible découverte sur Gérard Piqué et sa maîtresse !

L'infidélité de Gérard Piqué envers Shakira serait-elle désormais avérée ? Selon Page Six, le footballeur aurait invité Clara Chia dans la maison qu'il partageait avec la chanteuse, alors qu'ils étaient encore en couple. Ainsi, Gérard Piqué aurait convié plusieurs fois son "amie" dans la demeure familiale, notamment lors d'une interview Zoom qu'il avait réalisée avec elle en 2021. Comble de la goujaterie, l'interprète du titre Whenever, Wherever était à ce moment-là partie en voyage avec leurs enfants Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Selon le tabloïd, Shakira serait "dévastée d'apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu'ils partageaient avec leurs enfants.". "Ils étaient encore très proches à ce moment-là. C'est dévastateur pour elle d'apprendre que cette liaison durait depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'imaginait", a ajouté la source.

Depuis sa séparation, Gérard Piqué ne se prive d'ailleurs pas d'apparaître publiquement avec sa nouvelle petite-amie, âgée de 23 ans. "Gérard et Clara se voient depuis des mois (...) Ils ont gardé le silence sur leur relation, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe (...) Les gens l'ont aidé à garder la romance secrète et ont effacé les comptes de réseaux sociaux de Clara afin que les gens ne puissent pas trouver de photos d'elle (...) Ce qui fait penser à ses amis qu'il prend cette relation au sérieux", indiquait une source au quotidien anglais, The Sun, en août 2022.

Pour rappel, le couple a annoncé son divorce en juin 2022 après onze ans d'amour. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", avaient-ils annoncé dans un communiqué commun. "Nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants (...) Notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection, et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée", déclaraient-ils également mi-octobre.

Concrètement, le sportif de 35 ans aura le droit de voir ses garçons 10 jours par mois ainsi que pendant les périodes de vacances. Par ailleurs, Shakira a annoncé son intention de quitter Barcelone pour s'installer en Floride, à Miami, avec ses fils.