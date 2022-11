Shakira humiliée par Gérard Piqué : Ces gains (énormes) qu'il touche encore grâce à elle !

Après douze ans d'amour, Shakira et Gérard Piqué ont annoncé officiellement leur séparation le 4 juin 2022. En cause ? Les nombreuses infidélités du footballeur du Barça qui se serait d'ailleurs déjà recasé avec la très jeune Clara Chia Marti, une jeune femme de 23 ans travaillant dans l'une de ses nombreuses sociétés. Effondrée depuis cette douloureuse rupture, la chanteuse a beaucoup de mal à supporter son ex-mari, d'autant qu'elle a désormais pris conscience de tous les bénéfices qu'elle avait pu lui apporter durant leur mariage. "Je courais pour une personne qui ne marchait même pas pour moi", avait-elle ainsi déclaré. Des mots qui ne sonnent pas forcément faux...

Shakira, une femme qui vaut de l'or

En effet, lors de leur rencontre à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, le sportif va démarrer de juteux contrats dans le domaine du sport-business. Déjà fondateur de Kerad Holding, une société qu'il gère avec son père Joan, l'entreprise connait un succès inattendu suite à l'officialisation de son couple avec la chanteuse à tel point qu'il fonde un an plus tard sa propre société de développement de jeux en ligne, Kerad Games. Malheureusement, ces 2 sociétés s'effondrent au moment à cause de la Covid-19.

Fort de son succès et de sa notoriété, le sportif rencontre le streamer superstar Ibai Llanos en 2021 avec lequel il fonde sa propre équipe d'esport, baptisée KOI.

Conscient du succès de son épouse, le footballeur décide également d'ouvrir avec elle un luxueux restaurant sur une plage de Barcelone en 2018. "La même année, Piqué acquiert 99% des actions du FC Andorre, alors en cinquième division espagnole, et purge le club de sa dette de 200000 euros", révèle le journal L'indépendant. Et de poursuivre : "En mai 2022, le FC Andorre a accédé à la D2 espagnole, devenant ainsi la première équipe étrangère à participer à un championnat professionnel en Espagne."

Un coup de maître

Très créatif, le footballeur avait également profité d'un diner organisé grâce à Shakira en 2017 pour se lier d'amitié avec un dirigeant du géant japonais du commerce en ligne Rakuten. Un "coup de maître" qui permettra à Gérard Piqué de fonder "une société de sport et divertissement baptisée Kosmos."

"Un an plus tard, Kosmos acquiert la Coupe Davis en échange de 2,5 milliards d'euros sur 25 ans" ajoute nos confrères. Malheureusement un scandale éclate en avril 2022, "Kosmos a perçu 24 M d'EUR de commissions pour avoir aidé la fédération espagnole (RFEF) à organiser la Supercoupe d'Espagne de football en Arabie Saoudite." Un bad buzz qui n'a cependant pas éteint les ambitions de Gérard Piqué qui espère obtenir un futur poste au sein de la présidence du FC Barcelone...