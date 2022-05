Shanna Kress enceinte de jumeaux grâce à une FIV ? Explications après l'apparition d'une folle rumeur...

Le 1er mai dernier, Shanna Kress et Jonathan Matijas ont annoncé une grande nouvelle. Deux ans après leur coup de coeur, les ex-candidats de télé-réalité vont prochainement être parents pour la première fois. Et surprise, ce sont des jumeaux qui vont pointer le bout de leur nez dans quelques mois. Depuis la révélation de ce secret, Shanna et Jonathan peuvent se confier en toute liberté sur l'avancée de cette grossesse exceptionnelle. À travers des vidéos postées sur leur chaîne YouTube, le couple a d'ailleurs décidé de ne laisser aucun sujet de côté, même les plus douloureux comme le fait que Shanna a envisagé d'avorter ou encore les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui au sein de leur couple.

Mais malgré leur grande honnêteté, une question taraude leurs abonnés. Ces derniers se demandent si les jumeaux ont bien été conçus de manière naturelle. Une folle rumeur a même été lancée disant que Shanna Kress se serait rendue dans une clinique de fertilité à Chypre, laquelle leur aurait même permis de déterminer le sexe de l'enfant ainsi que le nombre de bébés qu'ils désirent avoir.

Face à l'ampleur que semble prendre cet étonnant bruit de couloir, l'ex de Sarah Lopez est sorti du silence en story Instagram ce mercredi 11 mai 2022. "Même si c'est ridicule, ne rien dire, c'est laisser place au doute alors je préfère être clair. Non, ma chérie et moi n'avons pas fait de FIV (fécondation in vitro, ndlr) ou n'importe quel autre procédé pour concevoir nos jumeaux", a-t-il fermement démenti. Et de continuer avec humour : "C'est tout ce qu'il y a de plus naturel, c'est-à-dire qu'une cigogne viendra les déposer bientôt à notre porte. Je préfère rire de votre folie. Nos trésors sont le fruit de notre amour et aussi grâce aux performances du super héros de papa".

En dépit des mauvaises langues et des craintes ou autres doutes qui s'installent dans le quotidien de Jonathan et Shanna, les amoureux semblent sur un petit nuage et prêts à accueillir comme il se doit leurs bébés qui devraient arriver d'ici la fin de l'année.