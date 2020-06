Sharon Stone chanceuse d'être encore en vie après un accident domestique

Le cinéma a bien failli perdre une de ses icônes ! Sharon Stone a révélé lors d'une interview avoir été victime d'un accident domestique qui aurait pu lui coûter la vie. La star, aujourd'hui âgée de 62 ans, a été touchée par la foudre à son domicile du quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, où elle vit la plus grande partie de l'année.

La star du film culte Basic Instinct a répondu aux questions de Brett Goldstein pour le podcast intitulé Films to Be Buried With, et elle a ainsi fait cette confidence inattendue. "Je remplissais mon fer à repasser avec de l'eau. J'avais une main posée sur le robinet, une main posée sur le fer et le puits qui était relié à l'arrivée d'eau a été frappé par la foudre et l'éclair est passé à travers l'eau. J'ai été propulsée à travers la cuisine et j'ai cogné le réfrigérateur. J'étais en mode : 'Whaou !' [elle a perdu connaissance quelques instants, NDLR]. Ma mère était présente à ce moment précis, elle m'a attachée et transportée. J'étais dans un état second", s'est-elle souvenue.

Sharon Stone a ainsi été emmenée à l'hôpital le plus proche et a eu droit à un électrocardiogramme qui a montré la présence d'électricité dans son corps. "J'ai eu droit à des électrocardiogrammes une fois par jour pendant dix jours", a-t-elle ajouté. L'actrice de Casino, qui ne peut malheureusement pas compter sur un compagnon pour veilleur sur elle en cas de pépin, car elle galère à rencontrer des hommes, aurait donc pu y passer ou avoir de graves séquelles. Lorsqu'une personne est touchée par la foudre, les premiers organes concernés sont principalement le système nerveux et le coeur. Cela peut ainsi aller jusqu'à des arrêts vasculaires cérébraux. Parmi d'autres effets constatés figurent aussi des épisodes d'amnésie, des paralysies, des marques cutanées... Heureusement, plus de peur que de mal pour la belle blonde.