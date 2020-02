Shay : Ultrasexy en débardeur transparent, face à une Cate Blanchett stricte

Après New York, et avant Milan et Paris, Londres a joui du titre de capitale de la planète Mode ! La London Fashion Week a pris fin ce mardi 18 février 2020 et atteint son point d'orgue lundi après-midi, lors du défilé Burberry. La torride Shay et la très stricte Cate Blanchett s'y sont croisées et ont regardé Kendall Jenner et les soeurs Gigi et Bella Hadid dans leurs oeuvres...

Le défilé le plus attendu de la Fashion Week de Londres a donc eu lieu ce lundi 17 février 2020. La maison Burberry et son directeur artistique, le créateur italien Riccardo Tisci, ont convié plusieurs célébrités à l'Olympia London pour y découvrir leurs nouvelles collections prêt-à-porter (femme) et masculine au cours d'un show mixte. La rappeuse belge et égérie de Burberry Shay a répondu favorablement à l'invitation.

Ultrasexy en débardeur transparent et minijupe zébrée, l'interprète de la chanson Cocorico a fait sensation auprès des photographes présents. Ces derniers ont également vu passer l'actrice Cate Blanchett, toute de noir vêtue, l'icône mode Naomi Campbell, ainsi que la chanteuse FKA twigs.

Yolanda Hadid était également de la partie. La mère de Gigi et Bella Hadid a suivi avec attention les sorties des coulisses de ses filles, qui participaient au défilé Burberry. Kendall Jenner et Irina Shayk comptaient aussi parmi les modèles castés pour ce show.