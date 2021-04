Sheila agressée chez elle et battue avec une barre de fer : "Je me suis retrouvée avec trois mecs"

Les malfrats n'ont jamais été autant adeptes du home-jacking, ce cambriolage qui se produit alors que les propriétaires sont présents dans leur logement au moment des faits. Et pour cause : avec la pandémie de Covid-19, le développement du télétravail et les divers confinements, les absences sont moins fréquentes. Dernièrement, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont été victimes d'une attaque terriblement violente... Ce qui a rappelé des souvenirs difficiles à Sheila, invitée à débattre du sujet sur les ondes de Sud Radio.

Les faits remontent au mois d'avril 2020, alors que les Français avaient pour interdiction formelle de sortir de leur domicile. "J'ai subi la même chose que lui donc je peux en parler, a précisé la maman de Ludovic Chancel. Et c'est vrai qu'ils sont excessivement agressifs, vraiment. Je me suis retrouvée avec trois mecs comme ça chez moi avec des barres de fer, à 11h du matin. Ils m'ont jetée par terre et m'ont cassée la main." L'agression fut relativement inutile puisque la chanteuse n'avait rien de très onéreux entre ses quatre murs. Les cambrioleurs de Sheila sont vite repartis, bredouilles, le bruit ayant alerté l'entourage de l'artiste.