Sheila annonce la mort d'un homme qui lui était cher : "Nous avons passé des semaines ensemble..."

C'est une étoile qui rejoint finalement le ciel. Le danseur Michaël Denard est mort le 17 février 2023 à l'âge de 78 ans. Connu entre autres pour sa performance flamboyante dans la version de Maurice Béjart de L'Oiseau de feu - de Stravinski -, l'artiste a fait ses adieux à la scène et au public une ultime fois. Il laisse derrière lui une carrière folle, solaire et gracieuse, mais aussi toute une profession en deuil. Sur les réseaux sociaux, Sheïla, qui l'avait cotôyé au début de sa carrière, a évoqué sa tristesse immense en lui rendant hommage.

Il a été là à des moments importants pour moi

Sur son compte Facebook, la chanteuse a effectivement partagé une vidéo dans laquelle on la voit en pleine chorégraphie avec le danseur étoile Michaël Denard, sur un morceau tiré de l'opéra Carmen de Georges Bizet. "Je viens d'apprendre la bien triste nouvelle, écrit-elle. Michaël a été là à des moments importants pour moi. Il a dansé avec les plus grands et a éclairé de sa présence les plus célèbres ballets classiques ou contemporains. J'ai eu la chance de travailler avec lui et de bénéficier de sa grande classe et de son talent lors de mon émission FORMULE UN de Maritie et Gilbert Carpentier, en 1984. Nous avons passé des semaines à danser ensemble et son charme n'avait d'égal que son élégance."

Son nom restera à jamais associé à notre maison

Michaël Denard était né à Dresde le 5 novembre 1944 d'un père français et d'une mère allemande. Véritable divinité du répertoire romantique, il avait commencé le ballet extrêmement tard, à l'âge de 18 ans, en se formant à Tarbes - dans les Hautes-Pyrénées -, avant d'être engagé en 1963 dans le corps de ballet du Capitole de Toulouse, puis celui de l'Opéra de Nancy. Il avait connu une ascension fulgurante en étant admis sur audition au Ballet de l'Opéra de Paris, en 1966, où il avait gravi trois échelons en l'espace de 3 ans. "Son nom restera à jamais associé à notre maison", a réagi la compagnie, le vendredi 17 février 2023. Le public l'avait applaudi, une dernière fois, dans la version d'Emilio Sagi de Peau d'Âne qui s'était joué en 2018 au Théâtre Marigny. Il incarnait, dans cette oeuvre musicale de Jacques Demy et Michel Legrand, le fameux Roi bleu...