Sheila victime d'un accident de vélo : dernières nouvelles de la chanteuse après l'opération

L'année 2022, c'est son année ! Sheila célèbre ses 60 ans de carrière et elle réserve, sans doute, de nombreuses surprises à tous ceux qui la soutiennent depuis le début. Hélas, ses plans ont été quelque peu chamboulés. Victime d'une "chute idiote" à vélo, la chanteuse s'est fissurée le col du fémur et a dû subir une opération au début du mois de janvier. Elle avait prévu de monter sur scène à la Teste-de-Buch, en Gironde, mais a dû reporter son concert pour prendre soin d'elle. Il faut croire qu'elle a eu raison de se centrer sur l'essentiel puisque, sur Instagram, l'artiste de 76 ans a finalement donné des nouvelles rassurantes de son état de santé.

J'aperçois enfin le bout du tunnel

"Bonjour à tous et merci pour tous vos messages d'encouragement et vos voeux de bon rétablissement. J'aperçois enfin le bout du tunnel et a priori le soleil brille, a-t-elle indiqué sur les réseaux sociaux, le 10 février 2022. Les ordres du professeur sont : doucement, doucement... Comme à mon habitude, j'avance à grands pas et je dois m'armer de patience pour ne pas brûler les étapes. Le plus dur est passé, et je travaille pour reprendre une activité aussi vite que possible."