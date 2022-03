Sheryfa Luna hospitalisée et opérée : elle brise le silence après son inquiétante disparition

Elle avait les mots pour expliquer son absence sur les réseaux sociaux depuis le début de l'année. Sheryfa Luna a fait sa réapparition sur Instagram ce lundi 7 mars 2022 afin de rassurer sa communauté.

Deux mois. C'est le temps durant lequel la jeune femme de 33 ans s'est absentée sur le réseau social. Elle n'avait en effet rien posté depuis le 1er janvier 2022. Date à laquelle elle avait souhaité présenter ses meilleurs voeux à sa communauté. "La vie est faite d'étapes que nous devons traverser, non sans douleur et tristesse parfois. Mais heureusement, la vie est aussi faite de moments de joie, qui nous font oublier le désarroi qui nous habitait. Sème des graines positives. Récolte au fil du temps. La patience et l'action font des miracles ! Je suis sûre que cette nouvelle année pour vous sera remplie de petits moments de bonheur que vous pourrez savourer !", écrivait Sheryfa Luna.

Mais en ce début de semaine, ses 127 000 abonnés ont eu la surprise de voir une nouvelle publication. Pas de photo de la maman de Vénus Junior (14 ans, né de son ancienne relation avec Vénus) et Ibrahim (7 ans, né d'une autre relation), mais un texte dans lequel elle donne de ses nouvelles. Après avoir confié qu'elle avait lu les messages de ses abonnés qui étaient inquiets de son absence, la gagnante de la 4e saison de Popstars (2007) a tenu à les remercier pour leur bienveillance. "Je ne suis pas du genre à exposer ma vie privée, je ne rentrerai donc pas dans les détails. Mais il semble important de partager ça avec vous. J'ai traversé un début d'année éprouvant pour de multiples raisons et tout récemment, pour des raisons de santé. J'ai dû me faire opérer. J'arrive tout doucement à la fin de ma convalescence. Je me repose, je prends soin de moi et je recharge les batteries", peut-on ensuite lire.

Désormais Sheryfa Luna n'a qu'une hâte, retrouver les personnes qui la suivent. En attendant, nombreux sont ceux à lui avoir laissé un commentaire afin de lui apporter leur soutien. Emilie Nef Naf par exemple lui a écrit "courage", avec des émojis représentant des coeurs.