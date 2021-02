Shia LaBeouf alcoolique et violent : interné pour un "traitement à long-terme", sa carrière à l'arrêt

La carrière de Shia LaBeouf touche-t-elle à sa fin ? L'acteur américain - visé par une plainte pour violences conjugales et agression sexuelle par son ex FKA Twigs - a décidé de quitter son agence hollywoodienne, la célèbre CAA. Comme l'a révélé une source de Variety, il aurait commencé un traitement il y a un mois et aurait ainsi décidé lui-même de faire une longue pause dans sa carrière.

Depuis le témoignage de l'artiste britannique, de nombreuses femmes et anciennes partenaires se sont confiées sur son comportement parfois très violent envers elles. Toujours d'après nos confrères, Shia LaBeouf est sous traitement depuis cinq semaines dans un centre médical. On ne sait pas exactement pourquoi l'acteur a été interné. Une source indique que sa sortie dépendra de l'avancée de sa convalescence.

En décembre, Shia LaBeouf avait admis avoir un problème de violence et tutoyer l'alcoolisme. "Je ne suis pas dans une position où je peux expliquer ce que mon comportement fait aux gens. J'ai déjà fait du mal à des proches. J'ai honte de toute cette histoire et je suis désolé pour ceux que j'ai heurté. Il n'y a rien d'autre que je puisse vraiment dire", avait commenté l'acteur, à quelques jours du dépôt de plainte de son ex, FKA Twigs. "Shia a besoin d'aide et il le sait. Nous cherchons un traitement intensif à long-terme dont il a tellement besoin", avait appris son avocat Shawn Holley au même moment.

Ces faits de violences et d'alcoolisme ne sont pourtant pas étrangers chez Shia LaBeouf. Son ex, la styliste Karolyn Pho, avait déjà porté plainte pour violences conjugales envers l'acteur, qui avait été filmé en pleine altercation violente avec son ancienne compagne, Mia Goth. "Si j'étais resté là, je l'aurais tuée", confiait-il à l'époque.

Dans sa plainte, FKA Twigs et ses conseils ont pris soin d'apporter des preuves de ces violences. "Shia LaBeouf fait du mal aux femmes. Il les utilise. Il leur fait du mal, physiquement et mentalement. Il est dangereux", indique la plainte. L'artiste britannique y raconte comment son ex a essayé de l'étrangler à deux reprises ou encore, a menacé de s'écraser en voiture avec elle à bord. Il lui a également transmis une maladie sexuellement transmissible en connaissance de cause.