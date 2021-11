Shia LaBeouf bientôt papa ? Sa dernière sortie avec Mia Goth ne laisse que peu de place au doute

L'acteur américain s'apprête-t-il à fonder une famille ? Sa dernière apparition avec sa compagne présumée Mia Goth laisse à penser que oui ! Ce week-end du 13 et 14 novembre 2021, Shia LaBeouf a été aperçu à plusieurs reprises près de Pasadena, en Californie, en compagnie de l'actrice. Le ventre quelque peu arrondi de cette dernière semble indiquer l'arrivée prochaine d'un premier enfant...

Photos à l'appui, le site américain TMZ affirme que la jeune femme de 27 ans est apparue "enceinte d'environ 4/5 mois", qui plus est avec une alliance... Autant d'éléments qui interpellent puisque Shia LaBeouf et Mia Goth avaient demandé le divorce en septembre 2018, après deux ans de mariage et six ans de relation amoureuse. Le duo s'affiche de nouveau en public depuis le printemps dernier... Le couple a-t-il -une fois de plus - renoué, avant de parler bébé ? Contactés par TMZ, les représentants des deux acteurs n'ont encore fait aucun commentaire.

Pour rappel, Shia LaBoeuf et Mia Goth se sont rencontrés en 2012 sur le tournage du film Nymphomaniac de Lars Von Trier. Le couple s'était ensuite marié à Las Vegas en 2016 avant d'annoncer sa séparation deux ans plus tard. L'acteur avait alors entamé une autre relation amoureuse avec FKA Twigs, rencontrée sur le tournage du film Honey Boy. Une romance qui a été tumultueuse et qui s'est mal terminée puisque la chanteuse a porté plainte contre son ex-compagnon pour agression sexuelle et comportement abusif.