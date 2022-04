Shia LaBeouf et Mia Goth parents pour la 1ere fois : première sortie décontractée avec bébé

Le couple s'est rencontré il y a dix ans sur le tournage du film Nymphomaniac Vol. II. En octobre 2016, les amoureux s'étaient mariés à Las Vegas avant de divorcer deux ans plus tard. "Shia et Mia ont demandé le divorce. La séparation se fait à l'amiable, et tous les détails relatifs à la procédure de divorce resteront privés", avait révélé Page Six à l'époque. En mars 2020, Mia Goth et Shia LaBeouf avaient été repérés de nouveau ensemble (portant chacun leur alliance). Plus d'un an plus tard, en juin 2021, le couple avait été à nouveau photographié bras dessus bras dessous à Disneyland Paris selon People.

Pendant leur séparation, Shia LaBeouf avait eu une courte idylle avec FKA Twigs qui l'a ensuite accusé de lui avoir fait subir des sévices psychologiques ainsi que des coups et blessures et une agression sexuelle. La chanteuse avait notamment affirmé lors de ce procès que l'acteur l'avait menacé d'écraser la voiture dans laquelle ils étaient si elle ne professait pas son amour pour lui. Lors d'un autre incident, l'acteur l'aurait étranglée.

L'acteur avait répondu dans un courrier envoyé au New York Times que "nombre de ces accusations ne sont pas vraies". "Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement peut faire ressentir. Je n'ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité. J'ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années", avait-il toutefois ajouté.

L'affaire judiciaire est toujours en cours.