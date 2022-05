Shirel traumatisée par Richard Berry enfant : elle relate un souvenir cuisant

Shirel le clame et elle le redit : elle n'a jamais vécu ou a été témoin d'actes sexuels incestueux de la part de Richard Berry quand elle était enfant. C'est pourtant ce qu'assure Coline Berry, la fille de l'acteur, qui a déposé plainte contre lui en 2021. Invitée de TPMP, la fille de Jeane Manson - qui fut la femme de Richard pendant deux ans - a évoqué son enfance, pas toujours rose auprès du comédien, mais assure que maintenant elle s'entend bien avec lui.

Shirel n'a rien de répréhensible à reprocher à l'acteur même si elle reconnait n'avoir jamais eu beaucoup de sympathie pour lui dans son enfance en raison du mariage tumultueux avec Jeane Manson (de 1984 à 1986). "Il n'y a rien de tout ça, cela ne s'est pas passé. Je n'aimais pas beaucoup Richard (...) en tant qu'enfant c'était houleux. C'était un peu violent, pas dans les coups, mais dans la passion, les disputes. J'appréciais pas beaucoup Richard parce que c'était pas un super beau-père affectif avec moi. Il m'a fait du mal (moralement ndlr) parce qu'il faisait du mal à ma mère. Mais c'est tout", a-t-elle raconté.

Alors que la chroniqueuse Géraldine Maillet lui faisait remarquer qu'elle pouvait très bien, une fois adulte, être "dans un déni, une amnésie traumatique", Shirel a affirmé qu'elle se souvient très bien de scènes traumatisantes de son enfance avec Richard mais que rien de sexuel n'y figure. En revanche, elle a relaté un souvenir cuisant. "Moi j'aimais pas Richard, je me rappelle de tous mes traumatismes qui n'ont rien à voir avec un truc pervers (...) Je n'ai pas réussi à mettre ma tête sous l'eau à la piscine pendant 35 ans parce qu'il m'apprenait à nager en me jetant dans la piscine. Comme ce qu'on faisait y a 40 ans, sauf que moi je l'ai très mal vécu. Et je lui en ai voulu", a-t-elle raconté. Mais avoir été en partie élevée par un beau-père rude ne fait pas de lui un père incestueux. "Maintenant je m'entends très bien avec lui, le pauvre. Cela a permis de nous réconcilier. C'est terrible pour lui. C'est sa fille, pourquoi est-ce qu'elle dirait ça ?", a-t-elle ajouté.

Shirel a aussi relaté avoir appris les accusations de Coline un peu en retard - un article du Monde, en février 2021, s'en faisait l'écho - car elle vit à Tel Aviv, en Israël. La jeune femme a expliqué avoir revu Coline plusieurs mois plus tôt après des années sans contact, lors d'un déjeuner commun avec sa mère Jeane Manson. Après cela, Coline aurait demandé aux deux femmes de témoigner en sa faveur contre Richard Berry par rapport aux accusations qu'elle porte contre lui. Refus catégorique des deux femmes qui assurent qu'elles n'ont jamais vu l'acteur avoir le moindre geste ambigu contre Coline ou Shirel. "Je lui ai dit pas du tout, je ne vais pas faire un témoignage sur quelque chose que je n'ai pas vécu ! Et elle avait demandé la même chose à ma mère... Et parce qu'on a pas suivi, voilà ce qu'il s'est passé (...) Quand elle a vu ma mère au restaurant, elle lui est tombée dans les bras, elle a fait une photo...", a rappelé Shirel.

Est-ce un acte de vengeance de Coline que de citer Jeane Manson dans sa plainte, l'accusant d'avoir participé à "des jeux sexuels" contre elle avec son ex-mari Richard Berry dans les années 1980 ? Jeane Manson a de son côté attaqué Coline Berry en diffamation et l'a emporté ; un appel est cependant en cours.

Richard Berry et Jeane Manson restent présumés innocents des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.