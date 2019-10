Shy'm : Abdos bien en vue et look street pour une soirée avec Arielle Dombasle

Shy'm s'est replongée dans les années 90 !

Il y a vingt ans, le hip hop et le r'n'b français arrivaient à toute allure sur les ondes des radios, portés par de jeunes artistes habités qui imposaient leur style. IAM avec son Je danse le mia, K-Maro avec son Femme Like U ou encore Diam's avec sa Boulette. Autant de titres qui sont repris sur une nouvelle compilation baptisée Back dans Les Bacs (du nom d'un titre de NTM), disponible à partir du 18 octobre 2019.

À l'occasion de sa sortie, une soirée a été organisée le mardi 15 octobre 2019, dans un lieu pop culture et retrogaming : Player One dans le 2e arrondissement de Paris. Cette adresse propose un concept unique en France en mettant à disposition des consoles rétro, des bornes d'arcade et des jeux qui changent chaque semaine dans une ambiance pop culture des années 90. Un endroit où Shy'm s'est sentie parfaitement dans son élément.

Sensationnelle à chacun des primes de l'émission Danse avec les stars (TF1), dans laquelle elle endosse le rôle de jurée, la belle brune de 33 ans n'a pas manqué de se faire remarquer lors de cette soirée parisienne. Pour l'occasion, la chanteuse – qui reprend le titre Simple et funky d'Alliance Ethnik dans Back dans Les Bacs – s'est mise parfaitement dans le thème avec un ensemble jogging et veste des années 90 auquel elle a apporté une touche très girly. Pour ce faire, Shy'm a gardé sa veste ouverte, laissant apparaître une brassière noire Chantelle, avec le bas assorti, et des abdos fort bien taillés.