Shy'm : Cette tête couronnée qui est méga fan !

Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, Camille Gottlieb a cette fois-ci partagé ses chansons "plaisirs coupables" le temps d'une Story Instagram publiée lundi 21 février 2022. Des titres qui suivent la fille de la princesse Stéphanie de Monaco depuis l'enfance et qui figurent toujours dans sa playlist. Et surprise : elle avoue être une inconditionnelle de... Shy'm !

La jeune Monégasque de 23 ans commence sa playlist retour en enfance avec le titre Façon Sex du duo Tribal King. Une chanson au titre évocateur qu'elle chantait déjà à 8 ans. "En vrai, dites moi une seule personne ne chante ou ne s'ambiance pas sur cette chanson", commente-t-elle avec humour. Vient ensuite "sa numéro 1 pour toujours", à savoir Shy'm et son titre Victoire. Peut-être a-t-elle pu la rencontrer en 2010, lorsque la chanteuse était de passage à Monaco pour une soirée au profit de la fondation Fight Aids Monaco. Stéphanie de Monaco avait d'ailleurs pris la pose avec la star (voir diaporama).

Camille Gottlieb est une fan de Shy'm de la première heure puisque la chanson Victoire était sur le premier album de la chanteuse sorti en 2006. Opus écrit et produit par un certain Cyril Kamar, plus connu sous le nom de K. Maro. La petite soeur de Louis et Pauline Ducruet termine d'ailleurs sa liste avec l'incontournable Femme Like U. "Je ne t'oublies pas non plus @cyrilkamar. Un mec qui me chante cette chanson ou rien. J'ai les frissons rien que quand je l'écoute", explique-t-elle, toujours avec dérision. Les prétendants sont désormais prévenus : pour séduire Camille Gottlieb, vous mettrez toutes les chances de votre côté en lui chantant "Donne-moi ton coeur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk..."