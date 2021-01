Shy'm enceinte et en larmes, Rayane Bensetti pris d'émotion dans La Chanson secrète

Après les succès des six premières éditions, La Chanson secrète fait son grand retour sur TF1 ce vendredi 15 janvier 2021. Les fidèles téléspectateurs retrouvent Nikos Aliagas à la présentation du show tourné à la Scène Musicale de Paris et produit par DMLS TV. Et, encore une fois, la soirée est marquée par les larmes et l'émotion des sept personnalités qui se sont prêtées au jeu !

Le principe de La Chanson secrète est simple. Installés dans leur fauteuil, les stars découvrent en même temps que les téléspectateurs une chanson qui leur est chère revisitée et interprétée par un artiste. Autant dire que l'émission est riche en émotion ! En effet, les personnalités sont surprises, émues et même déstabilisées par l'interprétation de titres qui leur parlent particulièrement. Chaque personnalité est entourée des artistes venus les surprendre mais aussi de proches et autres invités inattendus. Des moments d'intimité musicale rares, en prime time sur TF1.

Après Carla Bruni, Louane Emera, Patrick Fiori, Bilal Hassani, Amir, Patrick Sébastien, Gad Elmaleh et Julien Doré lors de la précédente édition en septembre 2020, c'est désormais Shy'm, Hélène Ségara, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, David Douillet, Pierre Perret et Gérard Darmon qui se prêtent au jeu de La Chanson secrète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous – ou presque – ont craqué !