Shy'm prête pour un deuxième bébé ? "Je ne mets pas un point final"

Tahoma est né le 22 janvier 2021. Depuis cet heureux événement, Shy'm a partagé plusieurs clichés du bébé sur les réseaux sociaux, veillant toujours à ne pas montrer son visage. Celui du papa est également un mystère, tout comme son identité.

Shy'm avait également permis à ses fans de suivre sa grossesse, officialisée en octobre 2020 dans le clip de sa chanson intitulée Boy. "Je trouve ça un peu dingue d'annoncer une grossesse sur Instagram, mais je ne voulais pas que ce soit dévoilé par quelqu'un d'autre. J'ai pris des précautions énormes et j'ai pu attendre le sixième ou le septième mois pour en parler", confie la célèbre interprète de Et Alors à Télé Star.

Dans une précédente interview avec le Journal des femmes, Shy'm revenait sur le choix du prénom de son fils. "Son papa et moi-même avons aussi un prénom original, on avait donc envie de quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. On a mis beaucoup de temps avant de se fixer sur un prénom et finalement, on s'est décidé trois semaines avant la naissance. Tahoma est un prénom d'origine amérindienne qui signifie 'Sommet enneigé de la montagne'", expliquait Shy'm auprès de nos confrères. Elle avait ajouté : "J'aime l'idée que ce ne soit pas un prénom genré. D'ailleurs, il a un lit et une poussette avec plein de fleurs, il est entouré de plein de couleurs et c'est vrai qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un prénom de fille, mais c'est un peu le cas aussi pour le prénom de son papa et le mien."