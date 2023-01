Si ces signes astrologiques vous trompent, ce sera seulement pour une relation d'un soir !

Inutile de le cacher, certains signes astrologiques ont la réputation d'être plus infidèles que d'autres. Sur la première marche du podium (et quel podium !), le Sagittaire. Mais certains de ces infidèles vous tromperont seulement en one shot, pas question pour eux de se lancer dans une double relation. Si les natifs de la Balance sont connus pour être capable de vivre une double vie de couple sans se faire attraper, ce n'est pas le cas de signes qui suivent. Ils préfèrent les relations d'un soir.

Les Capricorne ne sont pas des férus de l'infidélité. Plutôt même très fidèles, s'il doit leur arriver de tromper leur partenaire, ce n'est en aucun cas pour lui faire du mal. Alors peut-être qu'ils ont été seulement victimes d'une soirée d'oubli, d'un échange de regards qu'ils n'ont pas maîtrisé. Et l'espace d'un instant, ils se sont laissés aller à une infidélité, qu'ils vont rapidement regretter. Et si celle-ci est découverte, ils feront tout pour reconquérir leur partenaire. Chez les stars, Kate Middleton, Kate Moss, Bradley Cooper ou Omar Sy sont aussi Capricorne.

Ils écumeront les relations d'un soir

Les Gémeaux, eux, ne sont pas très à l'aise avec l'infidélité. Mais s'ils franchissent le pas, ce sera pour une relation d'un soir mais avec un proche. Ils choisissent en effet souvent leur proie parmi leurs amis, ou leur collègues. Ben Attal, Jamel Debbouze, le prince William et Angelina Jolie sont tous les trois natifs de ce signe. En revanche, les natifs du Sagittaire sont les rois de l'infidélité. Amoureux de la séduction, ils voient ça comme un défi. Alors forcément, ils écumeront les relations d'un soir. Parmi les Sagittaire célèbres, on compte Louane, Brad Pitt, Angèle, Miley Cyrus, Louise Bourgoin et Vincent Cassel. Tous deux nés un 2 décembre, Michaël Youn et Philippe Etchebest sont aussi des natifs de ce signe.

Si vous êtes en couple avec un de ces signes astrologiques, ne paniquez pas pour autant. Si les signes astrologiques permettent d'apprendre quelques informations utiles sur chacun d'entre nous, ils ne sont qu'une infime partie de notre personnalité, qui est majoritairement déterminée par le parcours bien personnel de chacun, ainsi que par l'éducation et les rencontres durant la vie. Mais on peut s'amuser parfois de quelques ressemblances entre deux personnes du même signe. Enfin, même lorsque les signes astrologiques entrent en jeu, il faut aussi prendre en compte le reste du thème astral, car votre ascendant, votre lune et autres maisons sont aussi importants.