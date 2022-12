Voici le signe astrologique qui peut mener une double vie de couple... le roi des triangles amoureux, c'est lui !

Et si les signes astrologiques étaient une sorte de carte d'identité de chacun ? Il est certain qu'ils ne sont qu'une infime partie de l'iceberg qui compose notre personnalité, déterminée par le parcours bien personnel de chacun, par son éducation également et les rencontres. Mais les signes astrologiques peuvent néanmoins apporter quelques informations utiles, d'autant plus si l'on prend l'intégralité du thème astral, car l'ascendant, la lune et les autres maisons sont aussi importants. L'occasion donc de découvrir quels sont les signes astrologiques qui sont infidèles, ou encore ceux qui, au contraire, sont très fidèles lorsqu'ils sont en couple. Parmi les infidèles du zodiaque, un signe en particulier serait capable de mener une double vie de couple... Il sait en effet masquer la vérité !

Si le Sagittaire fait clairement partie du top à fuir du zodiaque tant il est infidèle lorsqu'il est dans une relation, néanmoins le natif de ce signe de Feu aurait bien du mal à mener une double vie. Il a en effet beaucoup de mal à mentir et pourrait donc rapidement se faire attraper. Ce qui n'est pas du tout le cas d'un célèbre signe d'Air, la Balance. Si le signe du zodiaque est connu pour sa discrétion et son charme, il est aussi l'un des plus secrets. Le signe (23 septembre - 24 octobre) est susceptible de pouvoir mener une double vie, et ce sans se faire griller. Le natif de la Balance sait garder son jardin secret et même son cercle le plus proche pourrait rester dans l'ignorance. Alors la Balance ne se retrouve pas dans le top 3 des infidèles mais avec ce tel trait de personnalité, il a toutes les armes pour pouvoir mener une double vie s'il l'entend. Parmi les natifs célèbres de ce signe, on retrouve Alessandra Sublet, M. Pokora, Kim Kardashian, Yann Barthès, Monica Bellucci, Marion Cotillard ou encore Laure Manaudou.

Un triangle amoureux au menu ?

De plus la Balance cherche souvent par tous les moyens à éviter les conflits. Il évitera donc de dire à son partenaire lorsqu'il n'est plus aussi satisfait qu'avant. Et devra donc chercher un autre moyen de s'épanouir. Détestant le rôle du méchant, le signe pourrait bien rester avec son amoureux plutôt que de devoir le quitter. Le natif devrait donc petit à petit s'éloigner de l'idylle dans laquelle il se trouve et chercher du réconfort ailleurs. Pas fan des relations sans lendemain, il ne se contentera donc pas d'un one shot comme le Sagittaire, mais se lancera à corps perdus dans une nouvelle romance.