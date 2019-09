Sid Haig (Halloween) : Mort de l'acteur à 80 ans

Sid Haig est mort. Le 21 septembre 2019, quelques semaines après avoir fêté son 80e anniversaire, cette véritable "gueule" du cinéma nous a quittés. De son vrai nom, Sidney Eddy Moseian, il laisse derrière lui une filmographie très étoffée. Avec son physique atypique et son mètre 93, il décroche des rôles de méchants, d'abord dans des séries télévisées : Batman, Mission Impossible ou encore Star Trek, où il fait quelques apparitions.

Un physique remarqué par George Lucas, qui le fait brièvement jouer dans THX 1138, son premier long métrage. Il apparaît ensuite dans Jackie Brown et Kill Bill Vol. 2 de Quentin Tarantino. C'est dans les années 2000 que sa notoriété décolle, lorsqu'il est repéré par le réalisateur Rob Zombie. Il devient alors le capitaine Spaulding, clown sadique et glauque dans La Maison des 1000 morts. Acteur fétiche du cinéaste, il apparaîtra dans plusieurs autres productions : The Devil's Rejects, Halloween ou encore 3 From Hell.

Dans la vraie vie, Sid Haig était beaucoup moins terrifiant. L'annonce de son décès a suscité une vague d'hommages, à commencer par le cinéaste qui l'a révélé, Rob Zombie. "Un hourra pour le Capitaine Spaulding, parti, mais pas oublié", a-t-il écrit sur Instagram. C'est son épouse, Suzie, qui a annoncé le décès de l'acteur sur le réseau social. "Samedi, ma lumière, mon coeur, mon véritable amour, l'autre partie de mon âme, Sidney, est mort. Il est retourné à l'univers, à un état d'étoile brillante dans son paradis. Il était mon ange, mon mari, mon meilleur ami et le sera pour toujours. Il adorait sa famille, ses amis et ses fans", a-t-elle écrit ce lundi.

Sid Haig avait déclaré au début du mois de septembre avoir fait "une mauvaise chute" nécessitant une hospitalisation et qui, selon certaines sources, lui avait valu des "complications respiratoires". On n'en sait pas plus sur les circonstances exactes de sa mort.