Sienna Miller : Robe des grands soirs et tenue Paco Rabanne sexy, sa soirée mémorable aux BAFTA

La saison des awards de cinéma bat son plein ! Sienna Miller en a retrouvé la ferveur dimanche soir, lors des BAFTA. Déterminée à vivre une soirée mémorable, l'actrice l'a poursuivie en enchaînant deux afters...

Au-delà d'une cérémonie de remise de récompenses, la 75e édition des BAFTA (British Academy Film and Television Awards) fut un rendez-vous ultra glamour. Nommés, remettants et simples invités ont défilé sur le tapis rouge du Royal Albert Hall. La horde de photographes présents a notamment vu passer Emma Watson, une Millie Bobby Brown amoureuse, la sensationnelle Lady Gaga ou encore la Française Léa Seydoux.

Sienna Miller était aussi de la partie ! La future héroïne de la série Anatomy Of A Scandal (disponible le 15 avril prochain sur Netflix) a fait sensation dans une robe à fines bretelles Gucci, issue de la pré-collection automne 2022 de la maison italienne. Des gants noirs en dentelle et une parure boucles d'oreilles et collier en diamants Boucheron accessoirisaient sa tenue.

Les BAFTA terminées, Sienna Miller n'est pas rentrée dormir ! Elle s'est changée et a poursuivi sa soirée en se rendant à deux afters. La première se déroulait à l'Annabels, dans le quartier de Mayfair, et était conjointement organisée par le magazine British Vogue et la marque de joaillerie Tiffany & Co. La seconde a eu lieu à la Chiltern Firehouse, un autre établissement privé et très prisé de la ville de Londres.

Pour ces deux fêtes, Sienna Miller avait une allure plus décontractée et plus sexy qu'aux BAFTA. Elle avait troqué sa robe Gucci pour une autre, argentée et plus courte, de la marque Paco Rabanne.

Les BAFTA 2022 étaient présentées par la comédienne Rebel Wilson. Au total, 25 récompenses y ont été décernées. Will Smith (Meilleur acteur pour King Richard), la révélation Lashana Lynch, les films The Power Of The Dog, Dune et Mourir peut attendre figurent au palmarès.