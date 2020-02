Slick Woods : La chouchoute de Rihanna, défigurée après une crise

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités sont en contact direct avec leurs fans. En novembre dernier, Slick Woods a révélé aux siens qu'elle souffrait d'un cancer. Cette semaine, le mannequin chouchou de Rihanna leur dévoile son visage gonflé.

Slick Woods compte plus de 960 000 abonnés Instagram. Elle y a publié un nouveau selfie ce mardi 18 février 2020. Le top model de 23 ans a tenu à dévoiler son visage enflé, sans donner aucun détail. "Une autre crise, et puis m****, je vais devenir végétalienne", écrit simplement Slick en légende de son autoportrait. La jeune femme aux cheveux et aux sourcils colorés doit-elle cette réaction à son alimentation ?