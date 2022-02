Slimane papa : nouvelle vidéo de sa fille, ses talents de chanteur n'opèrent pas encore

Ce dimanche, 13 février, les fans ont pu être rassurés, Slimane et sa fille vont bien et passent de beaux moments de complicité. Souriant et de bonne humeur, l'interprète d'Avant toi a plaisanté sur les tirages de barbe de sa fille dans une story où on voit la petite agripper le visage de son papa. "Bon, il va vraiment falloir arrêter cette habitude de tirer la barbe" lâche le chanteur hilare (voir diaporama).

Plus tard, nous retrouvons Slimane tentant d'endormir sa fille en poussant la chantonnant le titre Et Bam de Mentissa ...mais même quand on s'appelle Slimane, qu'on a gagné The Voice et qu'on a fait des concerts dans toute la France, endormir un bébé reste une mission qui demande bien du courage. Dépité mais amusé le chanteur lâche "j'y vais à fond, je chante bien : elle dort pas.... Je mets les bruits blancs (enregistrement de son relaxant) : elle dort en une seconde !" (voir diaporama).

Slimane avait annoncé prendre du retrait dans sa carrière musicale en décembre dernier après une fastidieuse tournée avec sa copine Vitaa.