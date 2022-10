Slimane : Problèmes de poids, victime de gynécomastie, le chanteur évoque un traumatisme d'enfance

Difficile à croire quand on le voit briller sur scène, mais Slimane n'a pas toujours été bien dans sa peau. Aujourd'hui, encore, le jeune chanteur doute parfois en se regardant dans le miroir. Et s'il a du mal à accepter son image, c'est tout simplement parce qu'il a été traumatisé, plus jeune, par certaines critiques visant son apparence physique. C'est ce qu'il a raconté alors qu'il était de passage dans l'émission En Aparté, diffusée sur Canal+ le mardi 18 octobre 2022.

C'est quelque chose qui m'a traumatisé

"A l'époque de The Voice, je n'étais pas fini dans ma tête, a-t-il avoué à Nathalie Levy. J'avais 26 ans, j'avais encore trop de doutes sur moi, trop de trucs à régler pour que d'un seul coup les gens puissent avoir un avis sur moi. Je ne savais même pas qui j'étais. Et ce truc du poids, c'est un truc qui me suit et qui me suivra jusqu'à je pense très très vieux. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Enfant, cela a été compliqué pour moi." Adolescent, Slimane a effectivement souffert de gynécomastie, c'est à dire d'un développement "trop accentué" des glandes mammaires. C'est notamment à cause de ça qu'il a vécu l'une des scènes les plus humiliantes de sa jeunesse.

Ça a vachement joué sur mes rapports de séduction, sur l'amour, sur le couple

Aujourd'hui, alors que Slimane s'occupe de sa petite Esmeralda, et qu'il a traversé tant d'épreuves avec elle, tout ceci lui semble très secondaire. Pour autant, le chanteur de 33 ans a toujours une certaine émotion dans la voix en se remémorant du passé. "Avec mes longs cils et mes débuts de sein, je ressemblais à une fille, raconte le grand copain de Vitaa. J'ai un souvenir à la piscine, où un jour, un grand de 20 ou 22 ans m'a dit : 'Mais ce n'est pas le vestiaire des filles ici'. Et ce sont des choses qui te marquent et qui gèrent je crois un peu tout ton rapport aux autres. Je sais que ça a vachement joué sur le fait que je devienne chanteur, sur mes rapports de séduction, sur l'amour, sur le couple. Ça a beaucoup joué..."